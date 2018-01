Cominciano bene i saldi a Milano. Secondo Federmodamilano (Confcommercio) nel capoluogo lombardo le vendite, nel primo giorno di corsa agli sconti, hanno fatto registrare un più 5 per cento nelle vendite rispetto al 2016. Il presidente dell'organizzazione Renato Borghi parla di "una partenza positiva che migliora le aspettative della vigilia. Siamo soddisfatti per le prime indicazioni ricevute e auspichiamo, per l'intero weekend, la conferma di questo buon dato di partenza. Quello dei saldi resta un appuntamento atteso e, da parte dei consumatori, vi è attenzione ai saldi di qualità che i negozi plurimarca possono garantire".

Federmodamilano: "100 euro lo scontrino medio, sconto medio sul 40 per cento"

Secondo Federmodamilano ci sarebbe stata "più affluenza nelle vie commerciali, in centro città e nei negozi dei centri commerciali". I clienti si sarebbero concentrati soprattutto sull'acquisto di maglieria, camiceria, stivali e scarpe per il tempo libero. Per ora invece non decollano le vendite di piumini e capi spalla. Sempre secondo i dati dell'organizzazione, lo scontrino medio pagato dai cittadini è di circa 100 euro, mentre lo sconto medio dei negozianti si attesta sul 40 per cento.