in foto: Foto di repertorio

Avevano studiato il colpo e sapevano come muoversi: prima hanno fatto irruzione, in piena notte, armati di fucile a pompa in una sala slot di via Napo Torriani, a poca distanza dalla stazione centrale di Milano. Poi hanno legato con delle fascette di plastica i due titolari, due uomini cinesi, e li hanno messi in una stanza per andarsene con l'incasso, circa 4mila euro. I due sono riusciti a liberarsi solo alle 8 di stamani e hanno avvertito i carabinieri del Nucleo radiomobile i quali li hanno trovati molto spaventati.

I titolari della sala slot hanno raccontato loro che i due, probabilmente italiani e a volto scoperto, avevano anche asportato l'hard disk del sistema di sorveglianza. Delle indagini si occupano i militari della Compagnia Duomo.