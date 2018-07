Una cisterna di gasolio ha preso fuoco a Besnate, in provincia di Varese. Per cause ancora da accertare, il mezzo si è incendiato mentre era parcheggiato all'interno della ditta, proprietaria del veicolo. Grande paura per ciò che sarebbe potuto diventare un pericoloso rogo con esplosioni, per la quantità di gasolio potenzialmente infiammabile. E' successo questa mattina, 26 luglio. A seguito della chiamata d'emergenza, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Busto Arsizio, Gallarate, Somma Lombardo e Varese. I pompieri hanno lavorato con l'aiuto di autobotti e autopompe per domare le fiamme e scongiurare che si propagassero raggiungendo il gasolio.

Grazie alle operazioni di spegnimento svolte con rapidità, le fiamme non sono riuscite a raggiungere il carburante e sono state evitate esplosioni. L'area è stata messa in sicurezza e il carburante travasato in un'altra cisterna. Secondo le informazioni ricevute, non risultano persone ferite. Sul posto sono in corso i rilievi per fare chiarezza sulla dinamica dell'incendio e per capire cosa lo abbia provocato.