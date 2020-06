in foto: Immagine di repertorio

Drammatico incidente questa mattina a Cisano Bergamasco dove un uomo di 76 anni ha perso la vita dopo essere finito in un fosso con la bicicletta: inutili i tentativi di soccorrerlo da parte degli operatori della Croce Bianca giunti prontamente sul posto, l'anziano è stato dichiarato morto poco dopo il loro arrivo. L'incidente è avvenuto intorno alle 10.30 di venerdì 5 giugno quando è stato chiesto l'intervento dei soccorritori lungo la strada che collega la Bergamasca al Lecchese.

Forse un malore improvviso alla base dell'incidente

È qui che Giorgio Maggioni, questo il nome della vittima, stava passeggiando in sella alla sua bici quando è stato visto improvvisamente sbandare, pochi minuti e il pensionato 76enne ha perso il controllo della sua due ruote finendo in un fossato che costeggiava la strada. A lanciare l'allarme alcuni passanti che hanno assistito alla scena e hanno richiesto l'intervento del 118: in pochi minuti sul posto sono arrivati gli operatori della Croce Bianca di Merate e l’elicottero del 112 di Bergamo ma per il pensionato non c'è stato nulla da fare. Poco dopo sono giunti anche i carabinieri di Cisano per effettuare i rilievi necessari. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'anziano sia rimasto vittima di un malore e che per questo abbia poi perso il controllo della bici precipitando nel fossato che secondo i militari era profondo poco meno di un metro. Non è esclusa l'ipotesi che nella caduta il 76enne possa aver battuto la testa in maniera così violenta da risultare fatale. Il pensionato viveva nella vicina Merate.