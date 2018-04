Città produttiva, città sempre in movimento, la Milano che conta e che corre la si ritrova non solo agli aperitivi ma anche e soprattutto nei parchi a fare attività all'aria aperta. Eh già quando la stagione lo permette, non c'è infatti niente di meglio che fare un po' di sano esercizio fisico nel verde degli spazi della città che mettono a disposizione dei frequentanti percorsi di running, piste ciclabili, attrezzi per il corpo libero, campi di calcio e spazi per correre sugli skate. Insomma ce ne è davvero per tutti i gusti e per tutti gli sportivi che non hanno scuse per rimanere sul divano e possono mettersi in forma e farlo a contatto con la natura. Dal Parco Sempione al Parco Lambro, ecco cinque parchi di Milano dove sperimentare diversi sport e scegliere quello che più fa al caso tuo. Se ne conosci di altri, segnalaceli.

Parco Sempione

Indirizzo: Piazza Sempione, Milano

Orari: Tutti i giorni dalle 6.30 alle 21.00

Il polmone verde per eccellenza della città meneghina in cui c'è davvero tutto per tutti gli sport. Il Parco Sempione è l’ideale non solo per gli amanti del basket su cemento del running , ma anche per chi preferisce le attività a corpo libero con ben otto percorsi attrezzati con le stazioni sull’erba che sono quasi tutte associate ad un cartello per il corretto svolgimento dell’esercizio.

Parco Verga

Indirizzo: Via Eritrea, Milano

Orari: Tutti i giorni dalle 6.30 alle 22.00

Una vera e propria palestra a cielo aperto. Al Parco Verga trovi quattordici stazioni che comprendono anche una serie di strutture per il corpo libero. Ogni punto ha un cartello con indicazioni per svolgere al meglio le attività. Sono presenti poi i pali verticali per lo slalom, gli ostacoli, la sbarra per le trazioni, la scala e le parallele. E come poteva poi mancare la panca per le flessioni? Certo che no.

Parco Lambro

Indirizzo: Via Feltre, Milano

Orari: Aperto h 24, tutti i giorni

Qui i veri runner si misurano con le proprie capacità al 100 per cento. Eh già, Parco Lambro infatti mette a disposizione percorsi di running di quasi 4 km ma non solo perché per chi invece si diverte sullo skate, ci sta la pista di skateboard “Lambrooklyn”, così ribattezzata dai molti giovani che la frequentano assiduamente e si esibiscono in acrobazie.

Parco Nord

Indirizzo: Via Clerici 150, Sesto San Giovanni

Chi più ne ha, chi ne metta. Il Parco Nord offre una grande varietà di attività sportive, al suo interna ha infatti circa 30 km di piste ciclabili, 2 passerelle ciclopedonali un Percorso di 12 stazioni ginniche, insomma impossibile non farsi contagiare dalla voglia di sport all'aria aperta.

Parco Forlanini

Indirizzo: Viale Corelli, Milano

Orari: Aperto h 24, tutti i giorni