in foto: Immagine di repertorio (Fonte: La Presse)

Ha rubato l'auto del padre per andare alle giostre ma ha provocato un incidente. Protagonista è un 14enne di Cinisello Balsamo, Comune a nord della città di Milano che, amante del rischio, ha deciso di andarsene alle giostre sabato sera scorso, approfittando dell'assenza dei genitori. Ovviamente sprovvisto di patente, si è preparato per uscire poi, è entrato nell'abitacolo della macchina, una Honda Hrv e ha acceso il motore. Un tragitto senza problemi, fino all'arrivo nello spiazzale dove sono montati i giochi: arrivato nel parcheggio, infatti, ha urtato i veicoli in sosta di alcuni giostrai che, presi dalla collera, hanno subito chiamato i carabinieri per denunciare l'accaduto. Sul posto sono interventi i militari di Desio che hanno ascoltato il racconto dei giostrai e hanno chiesto la patente al giovane di cui era sprovvisto a causa della minore età.

Fortunatamente nell'incidente non è stato coinvolto nessuno e il ragazzo non è rimasto ferito, ma ha avuto solo un grande spavento. I suoi genitori hanno ricevuto una multa di oltre 5mila euro per omessa vigilanza e incauto affidamento del veicolo. Il ragazzino, naturalmente sprovvisto della patente, non ha saputo giustificarsi. L'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo mentre i genitori sono stati convocati per essere informati e sanzionati.