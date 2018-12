in foto: Foto di repertorio

Quattro dipendenti su dieci erano ‘assunti' in nero. Per questo i carabinieri di Treviglio hanno disposto la chiusura provvisoria di una discoteca di Dalmine, provincia di Bergamo. I titolari dell'attività sono stati sanzionati con multe da migliaia di euro. Stando a quanto si apprende, non solo sono state rilevati problemi di natura amministrativa e fiscale da imputarsi ai titolari, ma i carabinieri, appostati fuori dal locale, hanno anche ritirato quattro patenti ad altrettanti avventori dopo i test anti alcol e anti droga.

Quando i militari hanno fatto irruzione all'interno della discoteca dentro c'erano 150 ragazzi, soprattutto sudamericani, che stavano festeggiando un compleanno. Musica e dj sono stati immediatamente stoppati dai carabinieri. Stando a quanto si apprende, la stessa struttura è stata già chiusa per ben due volte nel 2017 a causa di questioni di ordine e sicurezza pubblica e per riscontrate irregolarità nelle misure di sicurezza e antincendio. Secondo il quotidiano locale Il Giornale di Treviglio, nel Casa Loca, questo il nome del locale, si sarebbero verificate diverse risse con feriti.