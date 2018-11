in foto: Luciano Spalletti durante la conferenza stampa prima di Inter–Barcellona (LaPresse)

Notte di Champions a Milano: l'Inter di Luciano Spalletti ospita il Barcellona dei campioni Messi, Suarez e dell'atteso ex Coutinho. Record di incasso allo stadio Meazza di San Siro, dove si attendono 73mila spettatori. Per agevolare i loro spostamenti da e per lo stadio di San Siro Atm, l'Azienda dei trasporti milanesi, ha previsto un servizio straordinario per i mezzi pubblici. Le linee della metro rossa e lilla chiudono più tardi: per raggiungere lo stadio si può usare la linea M5 fino a San Siro Stadio o la linea M1 fino a Lotto. Sulla linea M1 (rossa) l'ultimo treno da Lotto è previsto alle ore 1.10 circa. Sulla linea M5 (lilla) l'ultimo treno da San Siro Stadio è previsto all'1. Per proseguire il viaggio sulle altre linee della rete notturna si può scendere alle seguenti stazioni:

Conciliazione (M1): per cambiare con la linea N25/26

Cadorna (M1): per cambiare con la linea sostitutiva NM2 e la N25/26

Duomo (M1): per cambiare con la linea sostitutiva NM3

Lima (M1): per cambiare con la linea N25/26

Loreto (M1): per cambiare con la linea sostitutiva NM2

Lotto (M5): per cambiare con la filovia N90/91

Garibaldi (M5): per cambiare con la linea sostitutiva NM2

Zara (M5): per cambiare con la linea sostitutiva NM3 e la N90/91

Fermate metro chiuse e modifiche alle linee

Su disposizione della Questura, dalle 18 circa chiuderanno le stazioni M5 di San Siro Ippodromo e Segesta. In alternativa si potranno usare le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto o raggiungere a piedi la stazione M1 di Lotto in 10/15 minuti. Le linee 16 (tram) e 90/91 (circolare filoviaria) sono potenziate con vetture aggiuntive. Previsto anche un servizio navette tra Lampugnano da e per lo stadio. Alcune linee subiranno modifiche: