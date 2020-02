in foto: La droga sequestrata (Foto MiaNews)

Custodiva circa 50 chili di droga, tra hashish e marijuana. Per questo il 35enne C.A.C., ultras della curva Nord dell'Inter già sottoposto a Daspo per la partita Inter-Roma del 2017, è stato arrestato dalla polizia a Cernusco sul Naviglio, nell'hinterland di Milano. Le indagini sono state condotte dagli agenti del commissariato di Lambrate e sono durate poco meno di un mese. Tutto era nato da diversi altri arresti avvenuti nei mesi precedenti: lo scorso 29 gennaio era toccato a tre spacciatori gambiani sorpresi con un chilo di marijuana e 40mila euro in denaro contante, mentre il 17 febbraio a finire in manette era stato uno studente 19enne trovato in possesso di un chilo di hashish.

L'ultras 35enne riforniva diverse piazze di spaccio

A rifornirli era il 35enne C.A.C., ex buttafuori di molti locali milanesi nonché ultrà nerazzurro. La polizia lo ha fermato lo scorso 19 febbraio, mentre l'uomo procedeva sulla sua auto lungo via Padana Superiore. Proprio sul sedile posteriore del suo suv gli agenti hanno scoperto 12 chili di hashish in panetti. Il resto della droga era nascosto in un appartamento di Bonate Sopra, in provincia di Bergamo, dove il 35enne aveva affittato una stanza. Non appena entrati in camera gli agenti hanno trovato 34 chili di marijuana e un chilo di hashish. Il 35enne spostava la droga dalla Bergamasca a Milano, per rifornire le piazze di spaccio di piazza Bottini e piazza Gobetti. L'arresto dell'ultras è già stato convalidato dal giudice. Nell'ambito delle stesse indagini è stato arrestato anche un piccolo imprenditore 46enne di Segrate, che aveva in casa 170 grammi tra hashish e marijuana.