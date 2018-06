Tenta di investire un gruppo di nomadi che stava raggiungendo un campo rom, ma è stato bloccato dalla polizia. Altre due persone all'interno della vettura sono invece riuscite a dileguarsi mentre le forze dell'ordine sono riuscite a fermare l'uomo che era alla guida. Forse un litigio tra due gruppi rom il motivo alla base del folle gesto avvenuto nel milanese.

L'episodio è avvenuto in via Odazio, a Milano, poco prima delle 14 di oggi, sabato 9 giugno. Un gruppo di circa duecento persone di etnia roma si stava riunendo per una manifestazione che, a quanto è risultato successivamente, non sarebbe stata autorizzata nei pressi dei giardinetti. Ad un certo punto, un veicolo con targa bulgara con a bordo tre persone è salito sul marciapiede, tentando investire chiunque fosse sulla propria traiettoria. I pedoni sono però riusciti a schivare la vettura, che ha terminato la sua folle corsa su un'aiuola.

A quel punto, due delle persone all'interno dell'auto sono scappate, mentre il conducente della vettura è stato bloccato fino all'arrivo della polizia, giunta poco dopo sul luogo dell'evento. L'ipotesi che al momento appare la più probabile è che la riunione fosse stata organizzata proprio per discutere di attriti tra due gruppi rom e che invece proprio a questo possa essere collegato il folle tentativo di investimento da parte dell'uomo, risultato essere un cittadino romeno. Sul posto sono state inviate ben dieci pattuglie. Lo stesso organizzatore della manifestazione sarà indagato, visto che non era stata autorizzata.