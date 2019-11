I carabinieri di Varese hanno arrestato questa mattina il direttore generale di una società municipalizzata del Comune di Castellanza. Il dirigente è accusato di aver fatto realizzare lavori di ristrutturazione a casa della figlia con costi a carico dell'azienda comunale per oltre 13 mila euro. Dovrà rispondere, in qualità di incaricato di pubblico servizio, dei reati di peculato e truffa aggravata ai danni di ente pubblico.

Casa della figlia ristrutturata a carico della municipalizzata: arrestato direttore generale

I militari del nucleo investigativo di Varese, diretti dal tenente colonnello Paolo Tiadina, hanno notificato al dirigente di "Castellanza Servizi e Patrimonio" la misura cautelare agli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Busto Arsizio.

Altre due persone indagate in concorso

Insieme a lui sono indagate, per concorso in peculato, anche altre due persone: si tratta di una farmacista di Castellanza e di un imprenditore di Legnano, in provincia di Milano. Già nel mese di maggio di quest'anno la procura bustocca aveva disposto una perquisizione negli uffici della municipalizzata. All'epoca non era trapelato il motivo delle verifiche della guardia di finanza. "Castellanza Servizi e Patrimonio" è una società interamente comunale nata nel 2015 dalla fusione per incorporazione di due aziende, la Castellanza Patrimonio srl nella Castellanza Servizi srl.