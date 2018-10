in foto: (Immagine di repertorio)

Tragedia nel primo pomeriggio a Cassina de' Pecchi, in provincia di Milano. Un uomo di 81 anni è morto in un'azienda agricola che si trova nella piccola frazione di Sant'Agata Martesana, in via 25 aprile. L'incidente mortale è avvenuto pochi minuti dopo le 15, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza. La vittima era il proprietario dell'azienda agricola e sarebbe stato schiacciato da un trattore guidato dal figlio. Stando alle prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un incidente: il conducente del trattore, un 49enne, non si sarebbe accorto della presenza del padre e lo avrebbe investito. Sul posto l'Areu ha inviato un'ambulanza e un'automedica: per l'81enne purtroppo, non c'era però più niente da fare. L'uomo è morto per i traumi dovuti allo schiacciamento. Allertati anche i carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda e i vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina, a Milano, che dovranno fare luce sul grave episodio: il 49enne è stato accompagnato in caserma per chiarire quanto avvenuto, anche se sembrano esserci pochi dubbi sulle cause accidentali della tragedia.