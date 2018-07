in foto: La Celtic Harp orchestra (Facebook)

A Carimate, tra i boschi della Brianza comasca, avrà luogo la rassegna "E ….state Fuori 2018”, due appuntamenti dedicati alla musica celtica e alla “magia” per far divertire i più piccoli. Gli eventi, nati su iniziativa della biblioteca comunale e del sindaco Roberto Allevi, avranno luogo tra le mura del Torchio, ex scuderie del castello della città, e all'interno della piazza, che, insieme alla fortezza viscontea del 1300, costituiranno la suggestiva cornice delle manifestazioni.

La sera del 7 luglio alle 21 andrà in scena "Le note della danza”, un concerto di Fabius Constable, il compositore e polistrumentista comasco, che nella sua interpretazione virtuosa dell’arpa tradizionale ha dato lustro a questo strumento e al repertorio tradizionale. Al suo fianco la Celtic Harp Orchestra, che da vent’anni lo accompagna nelle imprese musicali che hanno portato questa eccellenza italiana a calcare palcoscenici di calibro internazionale. Magia e mistero, amore e tormento, antico e moderno, leggenda e realtà sono solo alcuni degli elementi contrapposti che si alternano nei loro concerti. Insieme a Constable si esibiranno sul palco anche il soprano Donatella Bortone e gli allievi della scuola di danza di Carimate.

Il 21 luglio invece è la volta di “Una giornata di magia”: dalle ore 18 lo staff dell’Associazione Culturale Montodine Live e di MalaRazza Events proporrà una giornata di magia, ispirata alla celebre saga inglese di Harry Potter, in un evento dedicato ai bambini e ai ragazzi. Nella suggestiva cornice storica di Carimate i ragazzi, travestiti da studenti della più nota accademia di magia inglese, la scuola di Hogwarts, dopo essere stati accolti davanti al castello e suddivisi nelle quattro famose casate dovranno darsi battaglia a colpi di magia, tra incantesimi, pozioni, misteri, creature fantastiche, spettacoli e giochi. La piazza verrà animata da attori in costume che aiuteranno i visitatori a calarsi nell'atmosfera.