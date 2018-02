Tragico sinistro nel milanese, dove una donna di ottantuno anni, residente a San Donato Milanese, è stata travolta ed uccisa da un'automobile ieri sera, poco dopo le ventidue, mentre camminava a piedi sul ciglio della strada. L'episodio è avvenuto sulla Strada statale 415 Paullese, in direzione Paullo, all'altezza di Peschiera Borromeo.

La tragedia è avvenuta nella tarda serata di ieri – domenica 25 febbraio – poco dopo le 22. La strada statale 415 Paullese, che va collega Milano a Cremona passando per Crema, era buia: la donna, residente a San Donato Milanese, procedeva camminando lungo il bordo della strada, quando una vettura l'ha travolta. Alla guida della Bmw Serie 1 c'era un italiano di trentacinque anni, che ha poi spiegato di non averla vista. Per l'ottantunenne non c'è stato niente da fare: sul posto, la Centrale Operativa dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza ha inviato un'ambulanza ed un'automedica, ma nonostante tutti i tentativi di rianimarla sul posto, l'anziana è spirata.

Il trentacinquenne alla guida dell'automobile è invece rimasto sconvolto dopo l'incidente. Sul posto anche i carabinieri della locale compagnia di San Donato, a cui spetta adesso il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e condurre le indagini che dovranno risalire alle effettive responsabilità che hanno portato al decesso dell'ottantunenne di San Donato Milanese.