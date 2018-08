in foto: foto di repertorio

Un camion ha travolto tre ragazzi sulla statale Paullese all'altezza di Vigliano, frazione di Mediglia, provincia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alle 18 e 30 di questa sera. I tre giovani erano scesi dalla loro automobile per verificare i danni causati da un piccolo incidente in cui erano rimasti coinvolti, ma sono stati travolti da un camion che percorreva la stessa strada. Il conducente non li ha visti. I tre feriti, tra i 20 e i 30 anni, sono soccorsi e accompagnati d'urgenza in ospedale dai soccorritori del 118. Uno di loro è stato trasportato con l'eliambulanza al San Gerardo di Monza, uno al San Raffaele con automedica e l'ultimo al San Donato in ambulanza. I carabinieri di San Giuliano sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Incidente mortale a Pegognaga, Mantova

Incidente mortale nella mattinata di oggi a Pegognaga in provincia di Mantova. Stando a quanto si apprende, si sono scontrate un'automobile e una motocicletta, probabilmente a causa di un sorpasso avventato. La vittima, una 50enne di San Benedetto Po, è la conducente della motocicletta. Il marito della donna, che la seguiva a bordo di un'altra moto, ha assistito in diretta all'incidente.