Spiacevole incidente, che avrebbe potuto avere ripercussioni anche più gravi, per un uomo di 33 anni che questa mattina, intorno alle 8.30, come riporta Milano Today, è caduto nel lago Carcana, a Zibido San Giorgio, nella provincia di Milano, mentre stava partecipando ad una battuta di pesca. Non è ancora nota l'esatta dinamica dell'incidente, fatto sta che l'uomo, ad un certo punto, è caduto nell'acqua gelata di uno dei tre laghi Carcana, in località San Pietro Cuscio di Zibido.

Immediato l'intervento del 118, intervenuto sul posto con un'automedica da Milano e un'ambulanza della Croce Bianca di Binasco: il 33enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo, nel capoluogo lombardo, dove il personale medico ha riscontrato un leggero stato di ipotermia. Tenuto sotto osservazione per ulteriori accertamenti, le sue condizioni di salute, ad ogni modo, non destano preoccupazione.