Il cadavere di un uomo di 70 anni è stato ritrovato ieri pomeriggio nelle acque del canale Villoresi, a Paderno Dugnano, nel Milanese. L'anziano si era allontanato da casa e il ritrovamento della sua auto a Limbiate aveva fatto temere il peggio, facendo scattare le ricerche. Purtroppo i timori erano fondati: il corpo senza vita dell'anziano è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di ieri all'altezza di Palazzolo. Le ricerche dei vigili del fuoco di Garbagnate Milanese e dei sommozzatori di Milano sono durate poche ore: erano partite alle 18.30 circa, quando l'auto dell'uomo era stata ritrovata in via Marconi a Limbiate e si sono concluse dopo poco tempo, quando i soccorsi si sono imbattuti nel cadavere dell'anziano. Ad assistere alle operazioni anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri, che dovranno adesso accertare le cause della morte del 70enne. Da capire in primo luogo se l'uomo si sia gettato nel canale volontariamente o se si sia trattato di un incidente. Probabile che sulla salma dell'anziano verrà disposta l'autopsia.