Mistero nel varesotto, dove i cadaveri di una coppia di anziani sono stati scoperti nel loro appartamento. Potrebbe trattarsi di un caso di omicidio/suicidio, ma le indagini delle forze dell'ordine non escludono alcuna pista: l'allarme è stato lanciato dalla figlia della coppia, che ha ritrovato i corpi dei genitori all'interno del loro appartamento di Busto Arsizio, che si era recata a casa loro dopo aver tentato ripetutamente di mettersi in contatto con loro verso ora di cena.

I cadaveri dei due coniugi lascerebbero pensare all'ipotesi di un omicidio/suicidio: il corpo della donna, sessantacinque anni, è stato infatti trovato in camera da letto, con segni di strangolamento sul collo, che sarebbe avvenuto con un filo elettrico stretto intorno al collo, mentre il cadavere del marito settantenne è stato ritrovato impiccato in un'altra stanza dell'appartamento della coppia, che viveva a Busto Arsizio. Sulla vicenda sta indagando la Polizia di Stato. Dalle prime indiscrezioni, la donna sarebbe stata in cura per un brutto male di cui soffriva da tempo, ed entrambi i coniugi sarebbero stati colpiti da una presunta depressione, dovuta proprio alla malattia di lei.