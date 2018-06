"Le buche nelle strade? Le abbiamo anche noi". Il sindaco Giuseppe Sala sostiene Virginia Raggi. Il tema? La tanto dibattuta condizione in cui versano le strade della Capitale e le misure prese dal Campidoglio per le buche nell'asfalto. Sala è stato interpellato insieme a Raggi durante il festival dell'Energia, durante il quale hanno parlato di rispetto dell’ambiente, sviluppo sostenibile, energia, lavoro, progetti per il miglioramento della vita dei cittadini, sinergie. Un confronto tra i due primi cittadini che si è svolto all'insegna della reciproca cortesia istituzionale. Da parte sua la Raggi ha aggiunto pensando alla situazione in cui si trova Roma: "Invidiamo a Milano un po' la questione dei conti perché non hanno questa pesante eredità".

Sala e Raggi a confronto

Sala ha confessato il suo legame con la città più bella del mondo: "Ho vissuto a Roma e la amo, ma è più facile fare il sindaco a Milano, è una città meno complessa della Capitale". E ha commentato la situazione del capoluogo lombardo, spiegandone i punti di forza: "Milano va bene specie grazie agli investimenti stranieri, il turismo, la presenza di studenti internazionali. Il nostro vero vantaggio sono i servizi basici come rifiuti e trasporti, su cui siamo avanti. Ma tutto questo è stato possibile perché il salto in avanti deriva da 20 anni di programmazione", ha detto Sala aggiungendo su Roma: "In termini di finanziamenti europei loro sono bravi, su questo abbiamo qualcosa da imparare".