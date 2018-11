in foto: [Immagine di repertorio]

Scoperto dai carabinieri mentre vende droga ai minorenni in un oratorio: un ventunenne originario di Pisogne è stato arrestato nel bresciano con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, con l'aggravante di aver commesso il fatto in un luogo frequentato da minorenni. Dopo le formalità di rito, il giudice ha convalidato la misura cautelare, ed il giovane è stato sottoposto all'obbligo di presentazione per tre volte a settimana.

L'arresto è avvenuto durante un controllo dei luoghi frequentati dai giovani: i carabinieri di Breno, durante i controlli di identificazione avvenuto all'interno di un campetto di calcio di un oratorio, hanno subito notato che il giovane, seppur maggiorenne in mezzo a cinque-sei minori di età compresa tra i quindici ed i sedici anni, era piuttosto nervoso. E dalla perquisizione, è venuto fuori il perché: in suo possesso sono stati trovati circa ottanta grammi di hashish, motivo per il quale sono stati portati tutti, sia il ventunenne che i minori, in caserma. Dalle indagini, è emerso che la droga era destinata proprio ad alcuni dei minori che si trovavano con lui, ed è così scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio, con l'aggravante di aver commesso il fatto all'interno di un luogo abitualmente frequentato da minori.