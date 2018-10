in foto: Immagini di repertorio

Non solo le forti piogge, a creare disagi in Lombardia si aggiunge anche il vento: in queste ore sembra infatti essersi abbattuta una vera e propria tempesta d'acqua. Nel Bresciano, le forti raffiche di vento hanno creato non pochi danni ai cittadini: sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco a partire dalle prime ore di questa mattina, lunedì 29 ottobre. Ma anche domenica si sono verificati diversi incidenti: in serata c'è stata una piccola frana a Marcheno, che ha ostruito buona parte della carreggiata che porta a Brozzo, creando rallentamenti e difficoltà nella viabilità. Mentre a Rezzato si è reso necessario l'intervento dei pompieri dopo che un uomo è rimasto incastrato nell'abitacolo della sua auto: la vettura si era infatti ribaltata proprio a causa del forte vento. Per fortuna l'uomo non ha riportato ferite. Resta però alta l'allerta: nel pomeriggio si prevedono raffiche di vento fino a 100 km orari, per questo i vigili del fuoco raccomandano massima attenzione e prudenza.