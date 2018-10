in foto: Immagine di repertorio

Tragedia questa mattina, domenica 21 ottobre. Un uomo di 52 anni si è dato fuoco in strada a Brescia, nella zona della stazione ferroviaria. Paura tra i passanti che hanno assistito alla terribile scena e hanno dato l'allarme, preoccupati per le sue condizioni di salute. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco. Subito arrivati, i pompieri hanno spento le fiamme che hanno lambito i suoi vestiti. Poi, i soccorritori lo hanno caricato sull'ambulanza e hanno iniziato una corsa contro il tempo. L'uomo è stato trasportato in ospedale in condizioni disperate.

Secondo le informazioni apprese, all'origine del gesto pare ci sia una delusione amorosa. L'uomo non avrebbe sopportato di vedere la sua ex insieme a un altro uomo. Il dolore sarebbe stato troppo grande non poterlo sopportare e da spingerlo a compiere il gesto estremo pubblicamente: tentare il suicidio dandosi fuoco.