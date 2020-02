Il cadavere di un uomo è stato trovato all'interno della centrale idroelettrica di Prevalle, nel Bresciano. Si tratta dello stesso impianto dove la scorsa estate fu trovata il corpo senza vita di Jessica Mantovani, 37 anni, per la cui morte sono indagati due uomini per omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Trovato il cadavere di un uomo nella centrale di Prevalle

Il corpo trovato oggi, che non è ancora stato identificato, era rimasto incastrato tra le griglie della centrale. Sono stati gli addetti, sentendo suonare gli allarmi, a recarsi sul posto e fare il macabro ritrovamento. È probabile che il cadavere fosse in acqua già da diversi giorni. Sarà l'esame del medico legale a fornire ulteriori informazioni. Sul caso indagano i carabinieri che stanno vagliando le denunce di scomparsa risalenti alle scorse settimane.

Il caso di Jessica Mantovani

Jessica Mantovani fu trovata senza vita lo scorso 13 giugno. In un primo momento si era parlato di suicidio, ma in seguito il quadro è cambiato e gli investigatori hanno iniziato a seguire la pista dell'omicidio. Il fascicolo aperto in procura a Brescia vede indagati un 50enne e un 23enne. I risultati dell'autopsia esclusero le ipotesi di un volontario e di un incidente. Oltre a non aver rilevato la presenza di acqua nei polmoni della vittima, l'esame evidenziò la presenza di una grossa ferita alla testa. In seguito sono emerse anche altre prove, come le tracce di sangue nell'auto di uno degli indagati e la presenza di un paio di occhiali nello stesso veicolo.