Blitz in corso da parte della guarda di finanza di Brescia che da questa mattina all'alba sta eseguendo 22 misure di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone accusate di associazione per delinquere, aggravata dalla transnazionalità, finalizzata alla frode fiscale. L'operazione, denominata "Evasione continua" e coordinata dalla procura di Brescia con il supporto del Servizio centrale investigativo criminalita organizzata di Roma, ha portato alla scoperta di una vera e propria "fabbrica" dedicata all'evasione fiscale che avrebbe messo a punto "false operazioni" per circa mezzo miliardo di euro, con circa 80 milioni di illeciti guadagni e riciclaggio internazionale dei proventi. Nell'inchiesta avviata mesi fa sarebbero un centinaio le persone coinvolte: in queste ore oltre agli arresti è in corso anche l'esecuzione di sequestri patrimoniali. Maggiori dettagli relativi all'operazione saranno resi noti durante la conferenza stampa in programma alle ore 10:30 presso la procura di Brescia.