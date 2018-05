Ha cercato di rapinare una banca armato di coltello, ma una volta intervenuti gli uomini della squadra mobile ha iniziato a infliggersi coltellate all’altezza della gola. L’uomo è stato bloccato e disarmato e poi arrestato in flagranza di reato per tentata rapina. Gli uomini della squadra mobile e dell’ufficio prevenzione generale sono intervenuti nella filiale della Bnl di via Cimarosa. A essere arrestato un cittadino italiano di 69 anni, originario di Eboli, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di ieri, quando l’uomo è entrato nella banca brandendo un coltello e intimando di consegnargli il denaro.

Al momento della tentata rapina erano presenti nella filiale sei dipendenti e un cliente. Una cassiera è riuscita a contattare il numero unico di emergenza, facendo così intervenire il personale della squadra mobile che era in servizio, in abiti civili, nelle vicinanze della banca. Gli uomini sono quindi entrati nella sede dell’istituto cercando di far desistere l’uomo, in attesa dell’arrivo delle volanti, avvenuto subito dopo.

Quando il rapinatore si è sentito circondato ha iniziato ad auto-lesionarsi, infliggendosi colpi con il coltello all’altezza della gola. A quel punto è stato provvidenziale l’intervento di un operatore della squadra mobile che ha disarmato l’uomo, procurandosi una ferita alla mano, ma non riportando lesioni tendinee. Il rapinatore arrestato è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo e poi dimesso con sette giorni di prognosi. L’uomo aveva già colpito la stessa banca nel 2003 e dovrà rispondere di tentata rapina aggravata e lesioni aggravate.