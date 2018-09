in foto: Chihuahua immagine di repertorio

Gli agenti di polizia del commissariato di Quarto Oggiaro hanno rinvenuto oggi un cane chihuahua rapito tre anni fa in un appartamento. L'animale si trovava all'interno del campo rom di Baranzate alle porte di Milano. I poliziotti lo hanno notato casualmente e, grazie alla verifica del microchip, sono riusciti a rintracciare i padroni del cane di piccola taglia che, quando hanno ricevuto la notizia non ci riuscivano a credere: da tempo ormai avevano perso ogni speranza di rivedere sano e salvo il loro animale domestico. Secondo quanto ricostruito il chihuahua era stato rapito nel 2015 durante il colpo messo a segno in un'abitazione a Bergamo, da parte di una banda composta da almeno un residente nel campo rom. Si tratta del 36enne Giuliano Giorgevich, già destinatario di un'ordine di carcerazione per cumulo di pena, che gli agenti hanno trovato mentre si nascondeva sotto il letto nella roulette dove vive con la sua famiglia.

Controlli a tappeto nel campo rom di Baranzate

Il ritrovamento del cane è avvenuto all'interno di una delle periodiche azioni di controllo nel campo. Le forze dell'ordine hanno controllato in tutto 97 persone e 18 autoveicoli. Un camper e due roulette sono stati posti sotto sequestro perché risultavano rubati, un'altra roulette e due auto sono state invece sequestrate perché non in regola con l'assicurazione e i documenti. Controllate anche le utenze elettriche, alcune delle quali sono risultate abusive e pertanto sono state staccate.