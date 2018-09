in foto: (Archivio)

Mattinata di follia domenica a Cinisello Balsamo, nell'hinterland di Milano. Come riferito dalla questura un uomo, da tempo sottoposto a cure psichiatriche, ha fatto irruzione nella chiesa che si trova in piazza Sacra famiglia, dov'era in corso la Messa domenicale. L'uomo, un 51enne di nazionalità italiana, ha bestemmiato e ha poi iniziato a minacciare i fedeli brandendo un coltello a serramanico. Poi è fuggito. I presenti hanno dato l'allarme, chiamando la polizia. Quando gli agenti delle volanti sono intervenuti hanno trovato il 51enne ancora in piazza: era appena uscito da un negozio in cui aveva ripetuto lo "show" fatto in chiesa, minacciando il titolare col coltello. I poliziotti sono riusciti a convincere l'uomo a posare il coltello e lo hanno bloccato. Il 51enne è stato identificato: era incensurato e da tempo in cura nel reparto di Psichiatria dell'ospedale Bassini. Il 51enne è stato comunque denunciato per minacce aggravate e porto abusivo di armi: successivamente è stato riaccompagnato nel nosocomio che lo aveva in cura.