in foto: Il Monte Masoni / foto Pierangelo Tombini

Una massa enorme di neve che si stacca e scende, come un fiume in piena. È la paurosa situazione che si è verificata nella Bergamasca ed esattamente lungo il Monte Masoni, Val Brembana. Sulle Orobie c'è neve fresca e la pioggia caduta non aiuta: si staccano pezzi di neve che via via causano una slavina rapida e devastante per chi si trova sotto.

Dunque l'autore del filmato, Pierangelo Tombini, ha avvisato gli escursionisti che volessero avventurarsi: "Attenzione a non farlo. Chi è pratico del posto lo sa già: è una zona di valanghe di grosse dimensioni, che scendono dal versante sud del Masoni".