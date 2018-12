in foto: Immagine di repertorio

Violenza tra le mura domestiche a Bergamo, dove un 44enne ubriaco ha aggredito i genitori anziani prendendoli a calci e pugni. Vittime dei colpi dell'uomo il padre 80enne e la madre 70enne. Secondo le informazioni ricevute, il figlio della coppia ha compiuto il gesto dopo uno scatto d'ira provocato dall'abuso di sostanze alcolici. Non era la prima volta che accadeva ma venerdì scorso è stato fermato dai carabinieri, arrivati in soccorso dei due anziani nell'abitazione. Per futili motivi avrebbe perso il controllo e picchiato con forza i genitori.

A dare l'allarme i vicini di casa che, insospettiti dal rumore e dalle urla, hanno chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Romano di Lombardia e del Nucleo Radiomobile di Treviglio. Secondo quanto appreso, l'uomo in precedenza, preso dalla rabbia, aveva lasciato chiusi fuori casa i genitori, con i quali conviveva. Il 44enne è stato bloccato e arrestato in flagranza per lesioni e maltrattamenti ed è stato portato nel carcere a Bergamo. I due anziani sono stati portati in ospedale, dove hanno ricevuto le cure necessarie ai colpi ricevuti.