in foto: "Basta Netflix": i manifesti apparsi sui muri di Milano

"Basta Netflix". Centinaia di manifesti con questa scritta in rosso su sfondo nero sono apparsi sui muri di Milano. Lo diciamo subito: si tratta di una trovata pubblicitaria della piattaforma di streaming. Da oggi, infatti, le pagine Facebook, Twitter e Instagram di Netflix presentano tutte questa scritta come foto profilo. Non è chiaro l'intento, probabilmente sarà svelato nelle prossime ore. Ma si può provare a fare un'ipotesi: "Basta Netflix" potrebbe esprimere un fastidio per la piattaforma, ma anche un'espressione per dire che "è sufficiente Netflix", "basta Netflix per…".

in foto: La scritta apparsa anche sul profilo ufficiale Facebook di Netflix

La campagna virale è protagonista anche su Instagram dove molti tra cantanti, rapper e calciatori stanno sfoggiando magliette con la scritta rossa: dal Papu Gomez a Ciro Immobile, da Jack la Furia al duo Coma_Cose. Probabilmente fra qualche ora verrà svelato il senso della pubblicità. Una simile campagna era stata lanciata lo scorso anno negli Stati Uniti, quando sui muri delle città americane apparvero manifesti con la scritta: "Netflix is a joke". Anche il quel caso si trattava di una trovata pubblicitaria.

