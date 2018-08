Bambino di 6 anni attraversa la strada in via Bronzino a Milano e viene travolto da un’auto

Un bambino di 6 anni è stato travolto da un’auto a Milano. Secondo le informazioni apprese, il piccolo è stato investito dal veicolo in transito dopo aver attraversato la strada all’improvviso e il conducente non ha avuto modo di frenare in tempo per evitarlo. Soccorso è stato trasportato in ambulanza in ospedale ed è stato operato. Non si troverebbe in pericolo di vita.