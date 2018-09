in foto: Foto di repertorio

Un anziano ha trovato il suo badante, un ragazzo moldavo di 26 anni, impiccato con i lacci delle scarpe a un mobile all'interno del suo appartamento a Pozzuolo Martesana, Milano. La mamma del giovane era stipendiata dal padrone di casa come badante, ma durante il periodo estivo era suo figlio a occuparsi dell'anziano.

Al momento l'ipotesi più accreditata è quella del suicidio, ma i risultati dell'autopsia forniranno risposte definitive sulle cause della morte. Il corpo del 26enne è stato ritrovato intorno alle 19 di domenica all'interno di un'abitazione in via Villa, nel centro del paese di Pozzuolo Martesana. Del caso si stanno occupando i carabinieri della stazione locale, che non hanno trovato alcun segno di violenza sul corpo del ragazzo, nessun segno di effrazione in casa, nessun oggetto mancante da casa. L'anziano non si sarebbe accorto di nulla perché dormiva nella sua camera da letto. Nel pomeriggio di domenica, poche ore prima della sua morte, il giovane è stato visto in un bar del centro del paese, lo stesso dove ogni mattino accompagnava il suo datore di lavoro. A Pozzuolo domenica era giorno di sagra e tutto il paese stava festeggiando quando il ragazzo è morto. Il corpo del 26enne si trova ora all’Istituto di medicina legale, dove sarà sottoposto ad autopsia.