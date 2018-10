Una violenta baby gang, attiva nel territorio di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, è stata sgominata dai carabinieri di Desio. A farne parte sarebbero quattro ragazzi minorenni, di età compresa tra i 15 e i 17 anni. I quattro sono stati arrestati e sono finiti in una comunità protetta: sono accusati di aver compiuto cinque rapine ai danni di quattro coetanei e di una guardia giurata in un supermercato. Gli episodi sarebbero stati molto violenti: in un caso una delle vittime era finita al pronto soccorso per le percosse subite, riportando una prognosi di dieci giorni. Nel caso della rapina al vigilantes del supermercato, invece, la vittima sarebbe stata minacciata da uno dei minori con un coltello. Eppure, nonostante la gravità del loro comportamento, quando i ragazzi sono stati arrestati dai carabinieri i loro genitori avrebbero cercato di giustificare i loro atteggiamenti bollando gli episodi come "bravate". Le indagini dei militari dell'Arma avevano già portato al fermo di due dei componenti della baby gang dopo un primo episodio violento. I ragazzini erano poi tornati a piede libero, ma sarebbero tornati a delinquere assieme ai loro complici. È così scattato il nuovo arresto e per i giovani si s0no aperte le porte della comunità.