Aumentano gli abbonamenti Trenord ma, precisa la società che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia, solo per alcuni passeggeri. Le nuove tariffe regionali entreranno in vigore dal prossimo 1 settembre. L'aumento del titolo di viaggio è previsto solo per gli abbonamenti integrati: interesseranno Ivol (Io Viaggio Ovunque in Lombardia) e Ivop (Io Viaggio Ovunque in Provincia) mentre resteranno invariati tutti i titoli di viaggio ordinari. L'aumento è stato stabilito dalla Regione Lombardia con una delibera approvata a luglio dalla Giunta. La precisazione è arrivata in una nota di Trenord, i viaggiatori infatti si stavano già lamentando del cambiamento ed erano pronti a chiedere spiegazioni della decisione presa dalla società, per l'improvviso rincaro.

I pendolari: "Servizio scadente"

Ma i viaggiatori che dovranno pagare di più saranno solo quelli che sceglieranno questi due tipi di opzione. Le tariffe saranno uguali per i biglietti di corsa singola, per gli abbonamenti settimanali, mensili e annuali. Su Facebook gli utenti, specialmente i pendolari che utilizzano quotidianamente i mezzi pubblici hanno criticato la decisione, lamentandosi del "servizio scadente" e spiegando che "Trenord non ha mai fatto niente per migliorarlo".