Attenzione al ritorno di un ‘grande classico' della truffa in casa: i finti tecnici del gas. Ieri un cittadino di nazionalità albanese di 25 anni e un italiano di 30 sono stati arrestati dalla polizia per aver truffato un uomo di 85 anni facendogli pagare 300 euro un finto dispositivo di rilevamento fuga di gas che gli hanno installato nel suo appartamento in viale Ungheria, a Milano.

L'albanese ha precedenti specifici per truffa, l'italiano per lesioni. Gli agenti li hanno sorpresi alle 15 di ieri dopo la chiamata di una vicina di casa dell'anziano truffato, che pochi minuti prima era stato convinto a pagare per il dispositivo convinto che si trattasse di un obbligo di legge. I due truffatori gliel'hanno attaccato con un nastro biadesivo attivando una sirena che ha simulato una fuga di monossido. Per essere più convincenti indossavano pettorine, avevano tesserini e volantini della società VR Sicurezze, un'azienda che (secondo quanto riferito dalla polizia) è intestata a un uomo con precedenti per truffa. Ufficialmente la sede legale è a Brescia ma a quel civico risulta un appartamento che non ha alcun legame e una cassetta postale. L'anziano truffato ieri ha pagato la cifra attraverso un Pos collegato proprio alla VR, emersa già in diverse truffe dello stesso tipo in Lombardia.