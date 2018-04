È stato stanato e arrestato a Cologno Monzese (Milano), dove si era rifugiato, il 42enne siciliano, latitante e condannato per stalking, bloccato dai carabinieri in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nel dicembre 2017 dal Tribunale di Messina, per evasione. L'uomo, con due condanne per gravissimi episodi stalking nei confronti di altrettante donne, nel 2017 era evaso dai domiciliari rendendosi irreperibile. Ora è rinchiuso nel carcere di Monza.

Alcuni giorni fa le due vittime degli atti persecutori avevano rilasciato un'intervista alle Iene, spiegando di aver paura. Dopo la messa in onda del servizio, alcuni residenti della zona San Maurizio al Lambro (Milano), hanno segnalato ai carabinieri della Tenenza di Cologno Monzese la presenza dell'uomo nel quartiere. Dopo alcuni appostamenti, i militari lo hanno individuato e arrestato. Viveva in un appartamento con la nuova compagna.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri lo stalker condannato e oggi arrestato nuovamente era stato sottoposto a obbligo di firma in Sicilia nel 2015, dopo la denuncia di una 35 napoletana che aveva avuto una relazione con lui. In tv, tre giorni fa, la donna ha raccontato aggressioni fisiche, verbali, minacce di morte, l'auto data alle fiamme e persino agguati sotto casa con un coltello in mano da parte dello stalker. Arrestato, era stato posto ai domiciliari in attesa del processo. Da casa sua in Sicilia lo stalker ha iniziato una nuova relazione con una donna di 46 anni di Lucca conosciuta in chat la quale, quando lui le ha raccontato di essere ai domiciliari per colpa di una bugiarda, gli ha creduto.