Tragedia ad Arcore, dove una persona è stata investita ed uccisa questa sera dal passaggio di un convoglio di Trenord. Dai primissimi accertamenti, la persona uccisa stava passando sotto le sbarre di un passaggio a livello regolarmente chiuso, quando il treno è arrivato a tutta velocità uccidendola sul colpo.

Non è chiaro se si tratti di un suicidio o di una grave imprudenza nell'attraversare i binari. L'episodio è accaduto attorno alle 19.30 presso la stazione ferroviaria di Arcore, nella provincia di Monza e Brianza. La circolazione è stata temporaneamente sospesa nella tratta tra Monza ed Arcore, e di conseguenza si sono generati forti ritardi e variazioni di percorso. Per cercare di attenuare i disagi, Trenord ha attivato un servizio di bus sostitutivi sulla tratta interrotta. Proseguono intanto le indagini per accertare l'esatta dinamica della tragedia e per dare un nome alla persona travolta e uccisa dal convoglio di passaggio nella stazione lombarda.