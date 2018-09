Rapina ai danni di due anziani a Marnate, in provincia di Varese. Due uomini si sono finti tecnici dell'acqua e sono riusciti a introdursi nell'abitazione di due anziani coniugi. Poi, quando il marito si è reso conto che i due lo stavano derubando, ha tentato di fermarli ma è stato aggredito con lo spray al peperoncino, spruzzato da uno dei due rapinatori. L'episodio è avvenuto ieri nel paese del Varesotto: le vittime della rapina sono un anziano di 79 anni e la moglie. I due avevano fatto entrare i casa i rapinatori credendo che si trattasse di due dipendenti della società di gestione idrica comunale, che è la qualifica con cui i due si erano presentati. Poi però il 79enne ha sorpreso i due intenti a frugare in casa per rubare: a quel punto ha cercato di fermarli, ma è stato aggredito con lo spray urticante. I rapinatori sono poi riusciti a fuggire con un bottino ingente, pari a circa 30mila euro in contanti oltre a gioielli. L'anziano è stato soccorso dal personale del 118 e medicato per un'irritazione agli occhi, per fortuna non grave. Sul caso indagano adesso i carabinieri, che sono sulle tracce dei due rapinatori.