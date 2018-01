Recital milanese annullato per il maestro Uto Ughi che ha comunicato agli organizzatori della data che, a causa di una broncopolmonite, il 25 gennaio non potrà esibirsi nel concerto previsto. Il recital del grande violinista – informa Serate Musicali – viene quindi rimandato a data da destinarsi. «Formuliamo al maestro i migliori auguri – scrive in una nota l'organizzazione- e lo aspettiamo a marzo».

Ughi (nome completo Bruto Diodato Emilio Ughi), classe 1944, è originario di Busto Arsizio. Si sarebbe dovuto esibire insieme al pianista napoletano Bruno Canino in un intenso programma di pezzi spaziano dalla Sonata in si bemolle maggiore K454 di Mozard al Rondò Capriccioso di Saint Saens.