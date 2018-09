in foto: Campo rom via Bufalini – foto vigili del fuoco di Milano

Incendio nella notte in una discarica abusiva dietro il campo rom di via Bonfadini, periferia sud est di Milano. Stando a quanto comunicano i vigili del fuoco di Milano, le fiamme sono state domate e non risultano feriti. L'incendio è durato circa tre ore, dalle 2 alle 5 del mattino. Secondo le prime informazioni ha riguardato una discarica a cielo aperto che si trova dietro al campo nomadi e che conteneva diverse automobili semi-smontate e rifiuti di ogni genere.

Solo qualche giorno fa era stato appiccato un altro rogo in via Bonfadini. "Gli incendi sono frequenti mediamente una volta ogni due mesi. C'è nella zona un traffico di auto sospette, che vengono portate lì, smontate e poi bruciate. Da anni però non si vedeva un incendio simile", spiegava il presidente di commissione Sicurezza del Municipio, Francesco Rocca (Fdi). Per l'assessore alla Sicurezza della Lombardia, Riccardo De Corato, "la situazione è fuori controllo" e secondo il presidente del Municipio 4 Paolo Guido Bassi la zona è "l'epicentro di un degrado indegno per Milano. Non solo si accampano abusivamente dove più piace a loro, ma si mettono a bruciare, molto probabilmente, i loro rifiuti mettendo a rischio la sicurezza della cittadinanza. Qui vivono 15 famiglie per un totale di 65 persone, molte delle quali minori, ma è possibile che il Comune finga di non vedere nulla?. Credo sia il caso di accendere una volta per tutte i riflettori su quanto succede in questa parte di Milano. La vicinanza dei cosiddetti mercatini di viale Puglie, le tende e le baracche abusive che sono sorte nei pressi, la stanno trasformando in una polveriera".