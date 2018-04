in foto: Kiran Maccali nel confessionale del GF12.

Ancora guai penali per Kiran Maccali, il concorrente della 12 esima edizione del Grande Fratello, indiano di origini ma residente da tempo a Romano di Lombardia (Bergamo). L'uomo è finito in carcere accusato dai carabinieri di reiterate molestie all'ex fidanzata e per aver violato le misure cautelari a cui era sottoposto. Maccali era finito già nei guai nell'estate del 2017, arrestato dai carabinieri di Treviglio per aver aggredito i propri genitori adottivi . Al momento era sottoposto a misure cautelari ma i militari hanno scoperto che il concorrente del reality le violava.

Ora, l'epilogo: il 31enne che ha già una condanna primo grado a 8 mesi di reclusione per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato ed era sottoposto ad obbligo di dimora e obbligo di presentazione alla polizia per firmare il registro dei sorvegliati, avrebbe continuato a dar fastidio all'ex fidanzata, fino ad arrivare alle minacce nel comune di residenza della ragazza, in provincia di Brescia. Di qui all'arresto il passo è stato breve: aggravamento della misura preventiva eseguito dai carabinieri che hanno portato l'uomo nel carcere bergamasco. E dire che la sua ‘carriera' da personaggio televisivo prometteva bene: essendo originario di Vythiri, in India, si era costruito il riuscito personaggio del "principe" indiano. E anche se restò nella "Casa" del reality per 64 giorni venendo poi escluso dalle votazioni del pubblico avrebbe probabilmente potuto sfruttare la notorietà del passaggio televisivo. E invece è tornato sui giornali, sì, ma nelle pagine di cronaca.