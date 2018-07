in foto: Il giardino inaugurato oggi all’ospedale Sacco di Milano

All'Hospice oncologico dell'ospedale Sacco di Milano è stata inaugurata una nuova area giardino che consentirà ai pazienti di trascorrere del tempo all'aperto. Lo spazio è stato inaugurato oggi alla presenza dell'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, e dell'assessore ai Servizi Sociali, Stefano Bolognini. La terrazza giardino con pergolato è stata realizzata grazie a Ubi Banca e all'associazione Hsos-donatori di sangue. Lo spazio ospita piante Catambra che proteggono dalle zanzare.

"Lo spazio che inauguriamo oggi è la risposta a una precisa esigenza che hanno espresso i familiari e i pazienti di questa struttura. E' un contributo che la nostra banca ha voluto offrire e che ci auguriamo possa essere d'aiuto e regalare dei momenti di sollievo in una realtà difficile come questa. Si tratta di un intervento di miglioramento di un presidio di eccellenza, che garantisce le migliori cure in ambito oncologico ed è riconosciuto a livello internazionale", ha commentato Letizia Moratti, presidente del Consiglio di gestione di Ubi Banca. "Questo Bersò era necessario e da tempo le persone ricoverate all'Hospice lo desideravano. Ecco perché ci siamo attivati per realizzarlo e abbiamo cercato di unire le forze a favore di questo progetto, in modo da rendere più piacevole anche il periodo estivo per i pazienti e le loro famiglie", ha dichiarato Renato Dal Compare, presidente di Hsos-donatori di sangue –