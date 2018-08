Nuova ondata di maltempo in attesa su Milano e la Lombardia a partire da questo pomeriggio. A partire da questa mattina una perturbazione ha investito le regioni settentrionali, portando un abbassamento delle temperature assieme a grandine e temporali. Da domani la perturbazione toccherà anche le regioni del Centro Sud dello Stivale, mettendo a rischio anche il Ferragosto.

"Già dalle prime ore della giornata isolati rovesci avranno luogo negli estremi settori nord-occidentali (Varesotto, Canton Ticino, Lario, Valchiavenna) ed in modo sporadico in fascia prealpina e pedemontana. Generalmente soleggiato o variabile altrove. Ad ogni modo la fase “critica” prenderà vita a partire dal pomeriggio ed interesserà in modo particolare la fascia padana", si legge in una nota del Centro Meteorologico Lombardo.

Nel primo pomeriggio però le precipitazioni più intense con "l’innesco appenninico di attività temporalesca molto intensa tra Lomellina ed Oltrepò Pavese, al confine con l’Alessandrino. Locali nubifragi, associati a grandine e forti colpi di vento, muoveranno verso est-nord-est e andranno ad interessare il Pavese (con successivi nuovi inneschi sul Piacentino), il Lodigiano, quindi nel corso del pomeriggio il Cremonese, parte della Bergamasca e le pianure/pedemontane Bresciane".

"Sempre nel corso del pomeriggio diverse celle temporalesche in successione andranno ad impegnare i settori lombardi nord-occidentali. In queste aree è necessario prestare attenzione per possibili accumuli pluviometrici abbondanti e locale grandine, in particolare tra Ovest Milanese, Basso Varesotto, Bassa Comasca, Brianza e parte del Lario, con estensione verso la Valchiavenna e Bassa Valtellina.

In tutto il restante comparto alpino e prealpino (Retiche ed Orobie) insisteranno piogge diffuse, localmente a carattere di rovescio".