L'allerta meteo arancione (moderata criticità) per rischio idraulico su Milano e gran parte della Lombardia potrebbe portare alla decisione di alcuni comuni di disporre ordinanze sindacali di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado lunedì 29 ottobre. Al momento nessun sindaco ha diramato firmato ordinanze in tal senso, ma le centrali di monitoraggio della Protezione civile regionale sono in allerta per capire come si evolverà la situazione nelle 24 ore di fase acuta delle cosiddette “bombe d’acqua”. L'eventuale sospensione delle lezioni per 24 ore – che non avviene spesso in Lombardia – sarebbe allo scopo di tutelare gli studenti, gli insegnanti e il personale Ata dai problemi derivanti da forti precipitazioni atmosferiche.

Al momento al Nord sospese scuole domani solo nel Bellunese, mentre nel Veneto ci sarà il tempo prolungato per tenere i ragazzi in classe fino al pomeriggio, quando cioè è previsto un parziale miglioramento della situazione. Nel Milanese sono sotto osservazione i fiumi milanesi Lambro e Seveso, i cui livelli sono aumentati ma sono sotto controllo. Numerosi incidenti con feriti lievi si sono verificati sulle strade e i Vigili del Fuoco hanno ricevuto diverse richieste di intervento con allagamenti anche nella provincia di Varese. Neve in Valtellina e Valchiavenna sopra i 1.500 metri.