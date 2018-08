in foto: Lo scatto di Paul Pablo (dalla pagina Facebook "Nati per vivere a Milano")

Allerta Meteo in Lombardia. Nuovi forti temporali sono previsti a Milano nelle prossime ore. Regione Lombardia ha pubblicato l’avviso di criticità regionale ordinaria (codice giallo) a partire dalle ore 14 di domani, sabato 25 agosto. I temporali forti avranno maggiore intensità nelle ore serali. Il Comune di Milano ha pertanto disposto l’attivazione del Coc, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Sarà avviato, a partire dalle 14 di doman, il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano. Allertate anche le squadre della Protezione Civile, della Polizia Locale e di Metropolitane Milanesi.

Aria fredda sia di Maestrale sia di Bora provocherà un crollo termico di circa 15°, ove più piovoso. Tornerà anche la neve sulle Alpi, sopra i 1800 metri circa. IlMeteo.it ci dice che dopo la batosta meteorologica dovuta dal passaggio della burrasca d’estate, la pressione tornerà ad aumentare su tutto il Paese, e ancora una volta potrebbe avere dei contributi dall’Africa. La nuova settimana infatti si prevede soleggiata e via via più calda su tutta Italia.