Ultimo colpo di coda dell'inverno? Forse, ma il maltempo non accenna a lasciare la Penisola, in particolare le regioni del Nord Italia. Da questa sera nuova allerta meteo anche su Milano e Lombardia: attesi violenti temporali, vento forte e nevicate, in particolare nella giornata di domani, domenica 11 marzo,mentre la situazione migliorerà nella giornata di lunedì anche se qualche rovescio di debole intensità è possibile.

La Protezione Civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni meteo di Arpa-Smrla Protezione Civile segnala rischio neve, sempre in codice giallo in Valchiavenna, provincia di Sondrio e in Valtellina. "Nel dettaglio sulla Lombardia – si legge nel bollettino – è atteso un rapido ed intenso passaggio perturbato tra la tarda serata di oggi, sabato 10 marzo, e la sera di domani, domenica 11 marzo". "

La fase acuta delle precipitazioni è prevista tra le ore 6.00 e le 18.00 di domenica 11 marzo. – prosegue la nota – Su Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche e Nodo Idraulico di Milano sono possibili fenomeni locali più intensi. Su Oltrepo’ Pavese attesi rovesci o temporali forti. Vento forte con fase acuta tra le 11.00 e le 16.00 di domenica 11 marzo con possibili locali rinforzi sulla Pianura Orientale."