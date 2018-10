Maltempo su tutta la Lombardia, non risparmiate le valli bergamasche e bresciane. Il sindaco di Vilminore di Scalve (Bergamo) Pietro Orrù ha disposto la chiusura delle scuole del paese in seguito a uno smottamento avvenuto sulla strada provinciale, attualmente interrotta al traffico.

A Colere un cedimento è avvenuto sulla strada che conduce alla contrada Magnone ha reso necessario l'intervento di alpini e volontari per ripristinare la viabilità. A Ponte Nossa, sempre nella Bergamasca, il Comune ha deciso di chiudere precauzionalmente l'ex ponte ferroviario: "Chiusura immediata ex ponte ferroviario (attuale ponte pista ciclabile della Valle Seriana) per innalzamento livelli idrometrici Fiume Serio", riporta l'avviso-