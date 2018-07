Una forte perturbazione è in arrivo su Milano: dalle ore 14 di oggi, sabato 28 luglio, ci sarà un'allerta meteo in codice giallo (rischio moderato) emanata dal Centro Meteo Regionale. Sul capoluogo lombardo, infatti, è in arrivo una perturbazione che prevede forti temporali che potrebbero portare, dopo il forte caldo degli ultimi giorni, a rischi idrogeologici.

In particolare, sarà attivato il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro, nonché del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano. Sono anche state già allertate squadre della Protezione Civile, della Polizia Locale e di M.M., che gestisce anche il sistema idrico cittadino. Il Comune di Milano ha anche disposto l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) che sarà attivo presso il centro di via Drago per graduare l'attivazione del piano di emergenza. Emergenza meteo che terminerà domenica 29 luglio a mezzanotte, quando la perturbazione sarà completamente transitata e dunque si sarà allontanata dal capoluogo milanese.