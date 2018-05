“Alcune razze sono meno tolleranti all’alcol della razza bianca”: bufera sul libretto per gli studenti

Polemiche per un opuscolo sull’educazione stradale distribuito agli studenti di Treviglio, Bergamo. La frase verrà eliminata da una seconda versione. Il libretto per volontà dell’amministrazione comunale, che ha riconosciuto immediatamente l’errore. Così la vicesindaca Pnuccia Prandina: “Sono desolata per quanto accaduto. Prendo le distanze da quella frase, ma sono sicura che si tratti di un errore fatto in buona fede”.