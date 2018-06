Un festival lungo un giorno. Una giornata di festa, dedicata al rapporto e al dialogo tra arte e disabilità. Nel bucolico Parco delle Cave di Milano, presso la Cascina Linterno (via Fratelli Zoia, 194) si svolgerà domenica 10 giugno la seconda edizione di "Etd – È tutto diverso", manifestazione che si ripropone come obiettivo quello di far sperimentare al pubblico forme di arte e di intrattenimento da una prospettiva diversa: quella di chi è diversamente abile. Tanti gli appuntamenti in programma: workshop, talk, laboratori e tanta musica, senza perdere di vista l'intento benefico della manifestazione: l'intero ricavato del festival verrà infatti devoluto in beneficenza all’associazione "Il Gabbiano – noi come gli altri", che da oltre vent’anni si occupa di assistenza ai disabili e alle loro famiglie.

Le attività della giornata partono dalle 11 e andranno avanti fino alla mezzanotte. Dalle 11 fino alle 18 i visitatori potranno prendere parte a sette workshop, tutti gratuiti: percorsi culinari tattici, laboratori di sperimentazione corporea, costruzione di strumenti musicali, corso flash di musica d’orchestra e metodi di apprendimento alternativi. Da segnalare anche la conferenza sul rapporto tra media e disabilità, moderata dai redattori del magazine "The Submarine" (in programma alle 15.30) e la performance (alle 12.30) del primo coro Lgbt di Milano: 50 voci sublimi che saranno affiancate da "Mani Incantate", un coro di ragazzi sordi che interpreteranno i pezzi con la lingua dei segni. Per tutta la giornata nella Cascina Linterno ci sarà un'area food truck, per rifocillarsi con cibo da strada e altre delizie: birra, vino e cocktail d'autore saranno offerti a prezzi popolari. La musica accompagnerà tutta la giornata: in programma diversi dj-set, dalla sera fino a mezzanotte. L'ingresso è gratuito, anche se è consigliata un'offerta di 3 euro per il sostegno alle iniziative dell’Associazione "Il Gabbiano".